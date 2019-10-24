Antalya’nın tarımda yeni hedefi Afrika

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ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) Ticaret Bakanlığı'nın 'Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi' desteği kapsamında yürüttüğü 'ATSO Tarım Kümesi Projesi' ikinci yurtdışı faaliyetini Kenya'nın Nairobi şehrine düzenledi. Tarım alanında faaliyet gös§teren 12 şirketin temsilcisinden oluşan heyet, ziyareti kapsamında Kenya'nın tarım alanında önemli kurum, kuruluş ve firmaları ile görüşmelerde bulunuldu. ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Erdoğan'ın başkanlığındaki heyet ilk olarak Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu ve Ticaret Müşaviri Murat Can Kılınç'ı ziyaret etti.Ardından Kenyalı firmalarla birebir görüşmeler gerçekleştiren işadamları işbirlikleri için ilk adımı attı. Görüşmelere Kenya'nın tarım sektörünün önde firmaları katılırken, 200'e yakın görüşme gerçekleştirildi. Heyet, Kenya Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Başkan Yardımcısı Fatma EL Maawy ve Tarım Komitesi Başkanı Lucy Muchoki ile görüştü. Zeki Erdoğan,Antalyalı firmaların uzun bir süredir jeostratejik konumu itibariyle ticaret ve yatırım için doğal bir cazibe merkezi olan Kenya'yı incelediğinin altını çizdi. Erdoğan, "Heyet ziyaretimiz çok başarılı geçti. Birçok firmamızın Kenyalı firmalarla uzun soluklu işbirliklerinin ilk adımını attığına inanıyorum" açıklamasında bulundu.