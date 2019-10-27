Sarı krizde tahliye yok

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ANTALYA'DA rüşvet alma-verme ve haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla aralarında Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan'ın da bulunduğu 3'ü tutuklu 20 sanığın yargılandığı davada tahliye çıkmadı. Antalya 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan Alkan, taksilerin tescil kaydını gerçek sahibini gizlemek amacıyla çevresindeki insanların üzerine yaptırma ve para aldığı iddialarını kabul etmedi. Mahkeme başkanı Alkan'a yakınlarının üzerine 17'ye yakın taksi plaka kaydı olduğunu ve yoğun para trafiğinin dosyada yer aldığını hatırlattı. Alkan ise bu plakaların bazılarının eşi, kızı ve oğlunun üzerinde olduğunu, bazılarının ise satıldığını söyledi. Alkan aylık gelirinin 40-50 bin olduğunu belirterek, yüklü para trafiğini de kabul etmedi. Diğer tutuklu sanık Hasan Uysal ise şoförlerden para ve senet aldığı iddialarını kabul etmediğini, aldığı paraların ise durak masraflarına harcadığını söyledi.Yenigün Taksi Durağı'ndaki taksi sahipleri Ali Özgür, Altan Aytekin, Gökhan Yanık, Mehmet Tek, Nurbay Yıldırım, Mustafa Sevim ve Yunus Akyol ise sanıklardan şikayetçi olduklarını yenilediler. Duraklarına durak harici 7-8 araç sokularak çalıştırılmak istendiğini, itiraz ettiklerinde ise Hasan uysal ile sorun yaşadıklarını belirten taksiciler, taksi durağının ise Muratpaşa Belediyesi tarafından yenilendiğini açıkladı. 11 saat süren duruşma sonunda mahkeme Mehmet Ali Alkan, Hasan Uysal, İsmail Demir'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Ocak 2020 tarihine erteledi.