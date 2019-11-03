Ambulans kaza yaptı

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ISPARTA'NIN Gelendost ilçesinde ambulansın kavşakta otomobille çarpıştığı kazada, 3'ü sağlık personeli 4 kişi yaralandı. Sarkikaraağaç ilçesinde aldığı hastayı Isparta Şehir Hastanesi'ne götüren Fahri Mutlu'nun kullandığı 32 GE 105 plakalı ambulans, Gelendost ilçesi Dörtyol Kavşağı'nda Ahmet Yurdakal'ın kullandığı 32 AP 844 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Fahri Mutlu ve Ahmet Yurdakal'ın yanı sıra hemşireler Oğuzhan Baş ile Melahat Demirtaş yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk olarak kazadan yara almadan kurtulan ambulanstaki hastayı alarak Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Daha sonra müdahalesi yapılan yaralılar ise ambulanslarla Gelendost Devlet Hastanesi'ne gönderilerek tedavi altına alındı.