Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Ambulans kaza yaptı

Ambulans yaptı

Giriş Tarihi: 3.11.2019
Ambulans kaza yaptı
ISPARTA'NIN Gelendost ilçesinde ambulansın kavşakta otomobille çarpıştığı kazada, 3'ü sağlık personeli 4 kişi yaralandı. Sarkikaraağaç ilçesinde aldığı hastayı Isparta Şehir Hastanesi'ne götüren Fahri Mutlu'nun kullandığı 32 GE 105 plakalı ambulans, Gelendost ilçesi Dörtyol Kavşağı'nda Ahmet Yurdakal'ın kullandığı 32 AP 844 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Fahri Mutlu ve Ahmet Yurdakal'ın yanı sıra hemşireler Oğuzhan Baş ile Melahat Demirtaş yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk olarak kazadan yara almadan kurtulan ambulanstaki hastayı alarak Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Daha sonra müdahalesi yapılan yaralılar ise ambulanslarla Gelendost Devlet Hastanesi'ne gönderilerek tedavi altına alındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ambulans kaza yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN