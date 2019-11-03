Salda korunacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Turan, Salda Gölü'nde Sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle inceleme yaptı. Turan, Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ndeki tüm çalışmaların STK'lardan ayrı değil tamamen şeffaf olarak onlarla yapılacağını söyledi. Bölgede yapılacak uygulamalarda kesinlikle betonlaşma olmayacağını kaydeden Turan, "Sadece sökülebilir, takılabilir yapılar ve halkın gerçek, acil ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmış bazı üniteler var. Bunlar tuvalet ve duş gibi şeyler. Bölgede daha önce ulaşılamayan şeyler. Bölgenin florasına baktığınızda daha önce araçlarla girilen alanda şu anda araç kullanımı yok. Alana sadece yaya girilebiliyor. Bunun tek sebebi burada aldığımız tedbirler" dedi.

YAPILAŞMAYA İZİN YOK

İleriki aşamalarda biyolojik çeşitlilik, yönetim planı çalışmalarında üniversitelerin teknik desteği ve STK'ların iş birliğiyle alınacak kararlar doğrultusunda uygulamalar yapılacağını anlatan Turan, "Herhangi bir yapılaşmaya, betonlaşmaya gidilmeyecek. Bakanlık olarak bunun sözünü veriyoruz. Bu bölge, günübirlik ziyaret için gelen vatandaşların kullanımına hizmet verecek. Herhangi bir yapılaşma söz konusu değil" diye konuştu.