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Plaj futbolunda final maçı bugün

Giriş Tarihi: 4.11.2019
Plaj futbolunda final maçı bugün
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi Türkiye Şampiyonası'nda çeyrek finaller oynandı. Kleopatra Plajı'nda gerçekleştirilen çeyrek finallerde Alanya Belediyespor rakibi By Bross Baranselspor'u 10-0 (hükmen) yendi. Karasu Belediye, Giresun Belediyesi'ni 5-4 mağlup etti. Seferihisar Cittaslow takımı, İskenderun Meydan Fc takımını 13-6 yendi. Yeşil Erciş Belediyespor, Arsuz Belediyesi'ni 9-8 yendi. Alanya Belediyespor ile Seferihisar Cittaslow ve Karasu Belediye ile Yeşil Erciş Belediyespor takımları yarı finalde mücadele edecek. Bugün oynanacak final maçlarının ardından kupa töreni yapılacak.
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Plaj futbolunda final maçı bugün
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