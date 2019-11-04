Plaj futbolunda final maçı bugün

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi Türkiye Şampiyonası'nda çeyrek finaller oynandı.Karasu Belediye, Giresun Belediyesi'ni 5-4 mağlup etti. Seferihisar Cittaslow takımı, İskenderun Meydan Fc takımını 13-6 yendi. Yeşil Erciş Belediyespor, Arsuz Belediyesi'ni 9-8 yendi. Alanya Belediyespor ile Seferihisar Cittaslow ve Karasu Belediye ile Yeşil Erciş Belediyespor takımları yarı finalde mücadele edecek.