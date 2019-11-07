Nazım Sangare’ye F.BAHÇE kancası

BUGÜN NELER OLDU

F.Bahçe Sportif Direktörü Dammien Comolli'nin eski Galatasaray kalecisi Aykut Erçetin'le Nazım Sangare transferini konuştuğu ortaya çıktı. Antalyaspor'da oynadığı futbolla dev takımların dikkatini çeken ve milli takıma kadar yükselen25 yaşındaki sağ bekin Antalyaspor ile sözleşmesinin bitecek olması Comolli'nin iştahını kabartırken, Nazım Sangare için onay veren Ersun Yanal'ın istikrarlı oyuncu hakkında,raporunu sunması transferi doğruladı. Fenerbahçe'nin ocak ayında bu transferi bitireceği ise gelen haberler arasında. Bu arada Beşiktaş'ın da Nazım ile ilgilendiği de iddia ediliyor.Öte yandan Antalyaspor deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı. Beşiktaş mağlubiyetini üzerinden atmaya çalışan kırmızı-beyazlılar teknik direktör Bülent Korkmaz nezaretinde yaptı. Düz koşu ile başlayan çalışma topla çalışmayla sona erdi.