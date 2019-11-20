Balon balığını ihracat bitirecek

BUGÜN NELER OLDU

balıkçıların korkulu rüyası olan balon balığına getirilen 'ihraç' çözümü balıkçıları umutlandırdı. Zehrinden ilaç yapılacak balon balıklarının tanesinin 10 liradan alınması konusu gündeme geldi. Konuyla ilgili müjde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi. Bakan Pakdemirli, Kanada'nın 5 bin ton alım için hazırda beklediğini de aktardı. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Bakan Pakdemirli'nin açıklamasını olumlu karşıladı. Ciddi bir faydası olacağını da ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu, "Bu balığın Akdeniz'de doğal düşmanı yok. Sayıları çok arttı. Balıkçılığa bu türün kazandırılması lazım" diye konuştu. Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir de uygulamanın balıkçılar için yni bir umut olduğunu ifade etti.