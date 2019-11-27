Fırtına Kemer’i vurdu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya ve ilçelerine yapılan meteorolojik uyarının ardından, yağış ve şiddetli fırtına şehri etkisi altına aldı. Konyaaltı sahilinde dev dalgalar oluştu. Sahildeki bazı işletmelerin ile plajlardaki soyunma kabinleri zarar gördü. Su birikintileri ulaşımda sorunlara yol açtı. Fırtınadan en olumsuz etkilenen bölge ise Kemer oldu. Şiddetli rüzgarla birlikte aralıksız 9,5 saat yağan yağmur nedeniyle Ağva Deresi ve Keçili Çayı taştı. Çoğu bodrum kat olan bazı evleri su bastı. Su basan evlerdeki aileler pansiyona yerleştirildi.Evlerine dolan sel sularını ailesi ile birlikte uykuda yakaladığı Yemliha Yıldırım canlarını zor kurtardıklarını söyledi. Yoğun yağış nedeniyle zarar gören 35 evde hasar tespit çalışma başlatıldı. Bazı araçların yolda kaldığı ilçede, D400 karayoluna kayalar düştü. Evine gitmek isteyen Mahtuz Karasu'nun kullandığı otomobil dere yatağından geçtiği sırada suya kapıldı. Karasu yara almazken, otomobil ters dönerek Keçili Deresi'ne sürüklendi. Otomobil sabah saatlerinde hurda halde bulundu.