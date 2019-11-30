Spor yaşam biçimi olmalı

BUGÜN NELER OLDU

KEPEZ Belediyesi, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kepez Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Sporcu Gençlik Buluşmaları' devam ediyor. 2019- 2020 Eğitim ve Öğretim sezonunun 'Sporcu Gençlik Buluşmaları'nın bu haftaki rotası Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.Buluşmaya, Kepez Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yüksel Dorul, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal ve Kepez Belediyespor Kulübü sporcuları katıldı.gençlerin spora bakış açısını değiştirmek, onlara sporu sevdirmek ve sporu gençlerin