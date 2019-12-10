Sanayi Kupası heyecanı

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Antalya OSB Cup Firmalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvasının beşincisi kura çekimi ile başladı. Takım sorumlularının katılımı ile gerçekleşen kura çekiminde, gruplar belirlenip turnuva fikstürü oluşturuldu.
PARK Antalya Yaşam ve Spor Tesislerinde gerçekleşecek turnuvaya katılan 23 takım, şampiyonluk kupasını fabrikalarına götürmek için mücadele edecek. Yaklaşık 2 ay sürecek ve toplam 68 müsabakaya ev sahipliği yapacak turnuvanın açılış maçı, Bölge Müdürlüğü ve Ankutsan takımları arasında oynandı.
Ankutsan sahadan 4-1 galip ayrıldı. Turnuvanın ilk günü 11 maçta 91 gol atıldı.