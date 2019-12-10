Sanayi Kupası heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Antalya OSB Cup Firmalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvasının beşincisi kura çekimi ile başladı.PARK Antalya Yaşam ve Spor Tesislerinde gerçekleşecek turnuvaya katılan 23 takım, şampiyonluk kupasını fabrikalarına götürmek için mücadele edecek.Ankutsan sahadan 4-1 galip ayrıldı. Turnuvanın ilk günü 11 maçta 91 gol atıldı.