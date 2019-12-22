Evlerinin yeni ustası oldular

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ntalya'daMuratpaşa Belediyesi'nin Umumi İnşaatçılar ve Çalışanlar Federasyonu'yla birlikte hayata geçirdiği 'Evimin ustasıyım' projesi eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadınlar düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Muratpaşa Belediyesi'nin kadınların İngiliz anahtarı, kargaburun, kontrol kalemi gibi aletleri tanıyıp, evlerinde elektrik ve su tesisatlarında karşılaştıkları küçük arızaları güvenli bir şekilde tamirini yapabilir hale getirmeyi amaçlayan projenin sertifika töreninde 60 kadın yer aldı.Sertifikaları Başkan Ümit Uysal verdi.