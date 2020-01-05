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En acı teşhis

’da 17 gündür kayıp olan , ’nda bulundu. Yüzü tanınamayan Abdullah’ı, babası ve abisi sol elindeki Türk bayrağı dövmesinden teşhis etti

Giriş Tarihi: 5.1.2020
En acı teşhis
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yukarıhisar Mahallesi'nde Manavgat Irmağı'nda kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Sabah saatlerinde ırmak kenarında yürüyüş yapan ve cesedi fark eden vatandaşlar, bölgede bulunan güvenlik ekiplerine haber verdi. Güvenlik ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 acil ekipleri, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri geldi. Ekipler, ağaca takılı kalan kimliği belirsiz cesedi Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırılırlı.

ELİNDEKİ DÖVMEDEN
Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 17 gündür kayıp olan 22 yaşındaki Abdullah Yiğit'e ait olacağını düşünen aile, Gündoğmuş'tan Antalya'ya geldi. Adli Tıp Kurumu Morguna gelen baba Turgut Yiğit ve abi Selahattin Yiğit, cesedin tespiti için içeriye girdi. Yüzü tanınmayacak halde olan cesedin sol elindeki Türk bayrağı dövmesini gören baba ve oğlu adeta yıkıldı. Acılı abi gözyaşları içerisinde kalırken, yakınları tarafından teskin edildi.

YÜZÜ HİÇ TANINMIYORDU
Oğlunun yüzünün tanınamayacak şekilde olduğunu belirten baba Turgut Yiğit, cenazenin oğluna ait olduğunu sol elindeki Türk bayrağı dövmesini görünce teşhis edebildiklerini söyledi. Denetimli Serbestlik kapsamında Gündoğmuş Belediyesinde çalıştığı belirtilen Abdullah Yiğit'in cenazesi, Gündoğmuş ilçesine toprağa verildi.

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