Tarihi evlerin taşları çalındı

ANTALYA'NIN en eski yerleşim yerlerinden olan Balbey Mahallesi'nin sahipsizliği yürek burkuyor. AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde başlanan ve uygulama aşamasına gelen 'kentsel yenileme projesi', seçimin ardından rafa kalktı. Turistlerin çekim merkezi olan Kaleiçi ile sit alanı olan tarihi Balbey Mahallesi'ni bütünleşerek adeta 'müze şehir' kuracak projede çalışmalar sil baştan başladı.Balbey Mahallesi ise bu süreçte madde bağımlılarının boş evleri mesken tutması, ısınmak için yakılan ateşler nedeniyle oluşan yangın riski ve mahalleye dadanan hırsızlıklarla boğuşuyor. Daha önce tarihi evlerin demir kapıları, rögar kapağı, musluk ve bakır kabloların hırsızlar tarafından çalındığı mahallede işin boyutu arttı. Hırsızlar artık mahalledeki tarihi yapıların duvarlarını bile çalmaya başladı.Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, son zamanlarda koruma altındaki binaların duvarlarının kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yıkıldığını belirterek isyan etti. Gece taşların araçlara yüklenip götürüldüğünü anlatan Uyaroğlu, hırsızlıkla tarihi dokunun yavaş yavaş yok olduğunu ve ayrıca binaların yıkılması nedeniyle kaza riski doğduğunu söyledi. Uyaroğlu, tarihi evlerin taş duvarlarındaki taşların villa ve peyzaj yapımında kullanılmak üzere çalındığını iddia etti. Uyaroğlu, "Tarihimize sahip çıkalım" diye konuştu.

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