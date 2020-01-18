Gönüllü kahkaha

BUGÜN NELER OLDU

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetişme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) gönüllülerinden oluşan Gülen Kadınlar Tiyatro Topluluğu izleyiciyle buluştu. Türkan Şoray Kültür Merkezi'ndeki gösteriye ilgi yoğun oldu. Yaklaşık 700 kişi kapasiteli salon hınca hınç doldu.Çocuklara yönelik eğitice ve öğretici eserleri ile tanınan Emine ve Orhan Devecel'in yazıp yönettiği oyun izleyiciyi kahkahaya boğdu. Renkli kostümleriyle dikkat çeken topluluk, hem eğlendirdi, hem de engellilerle ilgili sosyal konularda farkındalık yarattı. Oyunda ZİÇEV gönüllüsü ailelerin yanı sıra çocuklar da sahne aldı.Oyundan elde edilen gelir ZİÇEV'de eğitim gören çocukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere vakfa aktarıldı. 1989 yılında kurulan ZİÇEV, 30 yıldır zihinsel engellilerin hayatına dokunuyor.