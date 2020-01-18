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Gönüllü kahkaha

gönüllülerinden oluşan tiyatro topluluğu sahnelediği eserle hem eğlendirdi, hem de engellilerle ilgili sosyal konularda farkındalık yarattı

Giriş Tarihi: 18.1.2020 ABONE OL
Gönüllü kahkaha
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetişme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) gönüllülerinden oluşan Gülen Kadınlar Tiyatro Topluluğu izleyiciyle buluştu. Türkan Şoray Kültür Merkezi'ndeki gösteriye ilgi yoğun oldu. Yaklaşık 700 kişi kapasiteli salon hınca hınç doldu.

FARKINDALIK OLUŞTU
Çocuklara yönelik eğitice ve öğretici eserleri ile tanınan Emine ve Orhan Devecel'in yazıp yönettiği oyun izleyiciyi kahkahaya boğdu. Renkli kostümleriyle dikkat çeken topluluk, hem eğlendirdi, hem de engellilerle ilgili sosyal konularda farkındalık yarattı. Oyunda ZİÇEV gönüllüsü ailelerin yanı sıra çocuklar da sahne aldı.

GELİR ZİÇEV'E GİTTİ
Oyundan elde edilen gelir ZİÇEV'de eğitim gören çocukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere vakfa aktarıldı. 1989 yılında kurulan ZİÇEV, 30 yıldır zihinsel engellilerin hayatına dokunuyor.
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Gönüllü kahkaha
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