İş ve siyaset dünyası sergide buluştu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), Türk edebiyatına sayısız değerli eser bırakan şair Nazım Hikmet'i, doğumunun 118'inci yılında sergi ile andı. Nazım ve Celile Hanım Resim Sergisi, Şebnem Bahar Art&Design Gallery işbirliğiyle büyük şairin adını taşıyan Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.Sergide Nazım'ın annesi ilk Türk ressamlarından Celile Hanım' ın eşsiz eserleri ve dünyanın dört bir yanından ünlü karikatür sanatçılarının 'Nazım' temalı eserleri yer aldı. Şarkıcı Ege de konuk sanatçı olarak sergiye katıldı. Ege, Kon- yaaltı Belediyesi Oda Orkestrası ile birlikte müzik ziyafeti verdi.