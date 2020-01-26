Bıçaklanan Emre yaşamını yitirdi

Burdur'da husumetli olduğu
İsmail Akça tarafından
bıçaklanan Emre
Taşçı (25), tedavi gördüğü
hastanede 2 gün
sonra yaşamını yitirdi.
Olay, 22 Ocak
günü akşam saatlerinde
Sinan Mahallesi
Hatip Hoca Caddesi'nde
meydana gelen olayda Taşçı
ile husumetli olduğu İsmail Akça ve
oğlu Hüseyin Cevahir Akça, kavga etti.
Taşçı sağ baldırından bıçakla yaralandı.
Kavga sırasında bir el de silahla
havaya ateş açıldı. Olay yerine gelen
sağlık ekipleri, müdahale ettikleri
Emre Taşçı'yı ambulansla Burdur Devlet
Hastanesi'ne götürdü. İsmail Akça
tutuklanırken, oğlu serbest bırakıldı.
Taşçı, hastanede yaşamını yitirdi.