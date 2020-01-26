Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Bıçaklanan Emre yaşamını yitirdi

Bıçaklanan Emre yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
Bıçaklanan Emre yaşamını yitirdi
Burdur'da husumetli olduğu İsmail Akça tarafından bıçaklanan Emre Taşçı (25), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Olay, 22 Ocak günü akşam saatlerinde Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi'nde meydana gelen olayda Taşçı ile husumetli olduğu İsmail Akça ve oğlu Hüseyin Cevahir Akça, kavga etti. Taşçı sağ baldırından bıçakla yaralandı. Kavga sırasında bir el de silahla havaya ateş açıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, müdahale ettikleri Emre Taşçı'yı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. İsmail Akça tutuklanırken, oğlu serbest bırakıldı. Taşçı, hastanede yaşamını yitirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bıçaklanan Emre yaşamını yitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN