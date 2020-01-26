Bıçaklanan Emre yaşamını yitirdi

BUGÜN NELER OLDU

Burdur'da husumetli olduğuİsmail Akça tarafındanbıçaklanan EmreTaşçı (25), tedavi gördüğühastanede 2 günsonra yaşamını yitirdi.Olay, 22 Ocakgünü akşam saatlerindeSinan MahallesiHatip Hoca Caddesi'ndemeydana gelen olayda Taşçıile husumetli olduğu İsmail Akça veoğlu Hüseyin Cevahir Akça, kavga etti.Taşçı sağ baldırından bıçakla yaralandı.Kavga sırasında bir el de silahlahavaya ateş açıldı. Olay yerine gelensağlık ekipleri, müdahale ettikleriEmre Taşçı'yı ambulansla Burdur DevletHastanesi'ne götürdü. İsmail Akçatutuklanırken, oğlu serbest bırakıldı.Taşçı, hastanede yaşamını yitirdi.