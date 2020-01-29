Sosyal medya atağı

ANTALYA Ticaret ve Sanayi (ATSO) Odası Başkanı Davut Çetin, ATSO'nun ocak ayı meclis toplantısında turizmdeki son gelişmeleri değerlendirdi. 2020 turizm sezonu için çok iyimser olduklarını belirten Çetin, Almanya'da erken rezervasyonlarda Antalya'nın birinci destinasyon olmaya devam ettiğini, Rusya'ya uçak seferlerinde artışlar planlandığını kaydetti.Çetin, bu çağda yatırım yapılması gereken en önemli yerin dijital teknoloji olduğunu belirterek, dijital dünyada markalaşma eğitimleri ve danışmanlığı programına başlayacaklarını bildirdi. Bu programda dijital dönüşümü ve markalaşmayı birleştireceklerini vurgulayan Çetin, "Sosyal medya önemli bir ticaret platformudur, aynı zamanda veri ve analiz kaynağı haline gelmiştir. Artık şehirler ve şirketler sosyal medya tanıtımlarıyla yarışıyorlar. Turizmde fiyat ve gelir artırmak istiyorsak sosyal medyada daha üst sıralara gelmeliyiz" dedi.Antalya ekonomisi verilerinin, ülke genelinden daha iyi olmaya devam ettiğini anlatan Çetin, Ekim ayı itibariyle 2019 yılında en yüksek kayıtlı istihdam artışını sağlayan ilin Antalya olduğunu söyledi. Konuşmasında deprem konusuna da değinen Çetin, şehir merkezinde ömrünü tamamlamış yapıların kapsamlı planla dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Çetin, "Kentsel dönüşüm bir kazanç kapısı olarak görülmemelidir. Can güvenliği sağlanmalı, şehir estetiği gelişmeli, yeşil alan yaratılmalı, ulaşım rahatlatılmalıdır" diye konuştu.

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