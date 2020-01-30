Namus sözü yok sayıldı

ANTALYA'DA 66 yıl sonra CHP'ye geçen Kumluca Belediyesi'nde yaşanan işçi kıyımına bir tepki de AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal'dan geldi. Uysal, Kumluca Belediyesi'nde 100'ün üzerinde işçinin işten çıkarıldığını belirterek, CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'na tepki gösterdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesinde, "Bizim belediye başkanımız hiçbir işçiyi işinden atmayacak. Bizim kitabımızda da, inancımızda da, felsefemizde de, dünya görüşümüzde de hiç kimsenin aşıyla işiyle ekmeğiyle oynamak yoktur" dediğini hatırlatan Uysal, Kelöoğlu'nu partisinin 'namus sözünde' durmamakla eleştirdi. Erol Uysal, "Sayın Köleoğlu, genel başkanının verdiği namus sözünü yok saymıştır. Sayın Başkan işten çıkardığınız insanların her birisi belediyeden alın teriyle kazandığı parayla geçinen insanlar. Hepsi asgari ücretle çalışan, yuvalarına sıcak bir lokma ekmek götürebilmek, çocuklarına şeker alarak yüzlerini güldürebilmek derdinde olan insanlar. Sayın Başkan sadece bu işten çıkardığınız kişilerin değil onların eşlerinin, çocuklarının hayalleriyle, umutlarıyla da oynadınız. Bu kış gününde evine ekmek götürme derdinde olan insanlardan ne istediniz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU