Kaş göz gerisi söz

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SON yıllarda revaçta olan 3D Microblading Kıl Tekniği, kadınların vazgeçilmez güzellik sırları arasında yer alıyor. Modern estetik uygulamaları ile bayanlar adeta bir başka kimliğe bürünüyor. Ancak bu konuda çok fazla yanlış uygulamalar birçok kadının belli bir süre hayatını adeta karartıyor. Risus Güzellik Merkezi güzellik uzmanı Semra Özmen, 3D Microblading Kıl Tekniği çok ciddi eğitimler aldıktan sonra uygulanabilir bir güzellik uygulaması olduğunu söyledi. Özmen, "Ehil ellerde olmayan her uygulama kullanıcıyı son derece mutsuz eder. Esas olan önce sağlıklı bir şekilde doğal görünümü verebilmektir. Doğal görünüme sahip olmak bir yana uygulamanın insan vücuduna zarar vermeyen ürünlerle yapılması gerekir. Ciddi araştırmalar yaparak uygulamaları yapıyoruz" dedi.