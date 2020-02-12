Şehitler için dev bayrak

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ANTALYA Korkuteli Hacı Ethem Şerife Kavukçu Anadolu Lisesi öğrencileri, Van'da meydana gelen çığ felaketi ve Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen askerler için Fetih Suresi okuyup ardından dev Türk bayrağı açarak Mehmetçiğe selam gönderdi. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, Mehmetçiklere manevi destek oldu. Daha sonra açılan bayraklarıyla birlikte asker selamı veren öğrenciler muhteşem bir görüntü oluşturdu.Korkuteli Hacı Ethem Şerife Kavukçu Anadolu Lisesi Müdürü Hadi Yeke, "Van'da meydana gelen çığ felaketinde ve Barış Pınarı Harekatı'ndaki şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Bu harekatın tez zamanda amacına ulaşması için yaptığımız dualar ve gönderdiğimiz asker selamlarıyla manevi olarak onların yanında olmak istedik. Mehmetçiğimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah Ordumuzu muzaffer kılsın" dedi.