Emaneti geri alacağız

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

AK Parti Genel Merkezi Sosyal Politikalar Başkanlığınca Antalya'da bir otelde düzenlenen 'Akdeniz Bölge Toplantısı' sona erdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın katılımı ve STK temsilcileriyle bir araya gelinen toplantıda sorunlar masaya yatırıldı.Toplantıda konuşan AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem, da partisinin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düşüncesiyle garibanlara, kimsesizlere el uzatarak devletin şefkat elini gösterdiğini söyledi. Hedefine Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i koyan Taş, "Büyükşehir belediyesini yeniden kazanacağız. Emaneti geri alıp basiretsiz yönetimden Antalya Büyükşehir Belediyesini kurtaracağız. Biz milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz" dedi.Taş, "Muhittin Böcek seçimi kazanalı bir yıl oldu, çaktığı çivi yok. Tek bildiği bizim yaptığımız hizmetleri eleştirmek. Ben CHP zihniyetine ve Böcek'e 'bizim yaptığımız hizmetlerin boyasını temizliğini yap yeter' dedim" diye konuştu. Toplantıdan sonra Genel Başkan Yardımcısı Kaya, TÜGVA Antalya Şubesi'ne giderek gençlerle sohbet etti.