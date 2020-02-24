Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Kader maçına yağmur engeli

Kader maçına yağmur engeli

Giriş Tarihi: 24.2.2020 ABONE OL
Kader maçına yağmur engeli
MUĞLA Süper Amatör Lig'de her iki takım için de kader maçı olan Seydikemer Belediyespor ile Gümüşlükspor karşılaşması yağmura takıldı. Seydikemer Mehmet Günay Stadyumu'nda oynanacak 90 dakika yoğun yağmur ve dolu yağması nedeniyle sahayı su basınca 38'inci dakikada tatil edildi. Maçın geriye kalan kısmının ne zaman oynanacağı ise ilerleyen günlerde belli olacak. Lideri belirleyecek maç öncesi Gümüşlükspor 31 şampiyonluk yarışında puanla liderken, Seydikemer Belediyespor ise 29 puanla en yakın takipçisi konumunda...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kader maçına yağmur engeli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN