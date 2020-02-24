Kader maçına yağmur engeli

MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ

MUĞLA Süper Amatör Lig'de her iki takım için de kader maçı olan Seydikemer Belediyespor ile Gümüşlükspor karşılaşması yağmura takıldı.Maçın geriye kalan kısmının ne zaman oynanacağı ise ilerleyen günlerde belli olacak. Lideri belirleyecek