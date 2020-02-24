Kader maçına yağmur engeli

MUĞLA Süper Amatör Lig'de her iki takım için de kader maçı olan Seydikemer Belediyespor ile Gümüşlükspor karşılaşması yağmura takıldı. Seydikemer Mehmet Günay Stadyumu'nda oynanacak 90 dakika yoğun yağmur ve dolu yağması nedeniyle sahayı su basınca 38'inci dakikada tatil edildi.
Maçın geriye kalan kısmının ne zaman oynanacağı ise ilerleyen günlerde belli olacak. Lideri belirleyecek maç öncesi Gümüşlükspor 31 şampiyonluk yarışında puanla liderken, Seydikemer Belediyespor ise 29 puanla en yakın takipçisi konumunda...