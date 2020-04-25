Antalyaspor’a övgü dolu sözler

ANTALYA'DA Fevzi Tuncay Futbol Akademisi'ni kuran Beşiktaş'ın unutulmaz kalecilerinden Fevzi Tuncay, Antalyaspor'un ligi iyi bir yerde bitireceğine inandığını söyledi. Kırmızı beyazlıların ikinci yarıdaki çıkışında transferlerin ve Teknik Direktör Tamer Tuna'nın önemli payının olduğunu belirten Tuncay, "Tamer Tuna'yı futbolculuk döneminde de tanıyorum. Futbolculara pozitif katkı sağlamıştır. Böyle olunca da futbolcuların verdiği katkı doğal olarak artıyor"
dedi.
LİGİ İYİ YERDE BİTİRİR
Antalyaspor'un ilk yarı performansının kayda değer olmadığını ancak ligin ikinci yarısındaki yükselişini herkesin kabul ettiğini kaydeden Fevzi Tuncay, "Devre arasında yapılan transferler ve takıma katkıları son derece önemliydi. Bu oyuncular da katkıyı koyunca saha sonuçları da gelmeye başladı. Antalyaspor, fikstür olarak zor gibi görünse de çok kolay bunun içinden çıkacak güçte"
diye konuştu.
POLDİ VE JAHOVİÇ
Antalyaspor'da, Adis Jahovic ve Lucas Podolski'nin önemli katkılar sağladığını değinen Tuncay, "İki ismin katkısı büyük olunca da saha sonuçları geldi" ifadelerini kullandı.