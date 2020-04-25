Antalyaspor’a övgü dolu sözler

ANTALYA'DA Fevzi Tuncay Futbol Akademisi'ni kuran Beşiktaş'ın unutulmaz kalecilerinden Fevzi Tuncay, Antalyaspor'un ligi iyi bir yerde bitireceğine inandığını söyledi. Kırmızı beyazlıların ikinci yarıdaki çıkışında transferlerin ve Teknik Direktör Tamer Tuna'nın önemli payının olduğunu belirten Tuncay,dedi.Antalyaspor'un ilk yarı performansının kayda değer olmadığını ancak ligin ikinci yarısındaki yükselişini herkesin kabul ettiğini kaydeden Fevzi Tuncay,diye konuştu.Antalyaspor'da, Adis Jahovic ve Lucas Podolski'nin önemli katkılar sağladığını değinen Tuncay, "İki ismin katkısı büyük olunca da saha sonuçları geldi" ifadelerini kullandı.