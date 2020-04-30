Olympos imar planı onaylandı

ANTALYA'NIN Kumluca ilçesindeki ünlü tatil merkezi Olympos ile ilgili 2004 yılında çalışmalarına başlanan Koruma Amaçlı İmar Planı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandı. İmar planının ilk başvurusunu yapan Olympos'ta muhtarlık yapmış isimlerden Kumluca Belediyesi'nin AK Partili meclis üyesi Halil Karataş, "Olympos halkı olarak başta Kültür ve Turizm Bakanımızın nezdinde emeği geçen siyasetçi, bürokrat ve teknik olarak çalışan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.Çalışmalar kapsamında Olympos'un birinci derece arkeolojik SİT alanından, üçüncü derece arkeolojik SİT alanına çevrildiğini aktaran Halil Karataş, "Plan çalışmaları çerçevesinde Olympos'ta yaşayanlar mağdur edilmeyecek. Betonlaşma olmayacak. Ahşap yapılar korunacak. Yeni yapıların da ahşap olması gibi belirgin kararlar alındı" diye konuştu. Karataş planın Büyükşehir Belediyesi'nde ve Kumluca Belediyesi'nde askıya çıkacağını açıkladı.