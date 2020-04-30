Sessiz hasat dönemi

ISPARTA'DA her yıl düzenlenen festivallerle tüm Türkiye'nin ilgisini çeken gül hasadı dönemi, bu yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle sessiz gerçekleşecek. Gül Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Çelik, Türkiye'nin gül bahçesi Isparta'da, gül hasadı için geri sayımın başladığını söyledi.Gül çiçeği rekoltesi açısından herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirten Çelik, "Mayıs 5- 10 arası gül çiçeği alımını başlatmış olacağız. İlk günlerinde çok fazla gül çiçeği rekoltesi gelmez. Ama üreticinin gül çiçeğini bahçesinden alıp, bir an önce değerlendirilmesi gerekiyor. 15 Mayıs'tan sonra süreç hızlanır. Sıkıntı olmadığı takdirde haziran ayının sonuna kadar devam eder. Sezon 45 gün sürebilir" dedi. Gülcülük sektörünün aile içi bir tarım faaliyeti olduğuna da değinen Hasan Çelik, koronovirüs salgını nedeniyle gül toplayacak işçi bulmakta zorluk yaşanabileceğini vurguladı. Gülün zamanında toplanmasının önemine dikkat çeken Çelik, "Kalitenin ve verimin iyi olabilmesi için sabahın erken saatinde toplanması gerekir. Çiçek dalından koparıldıktan, 3 saat sonra verim kaybına uğruyor. Vakit kaybetmeden fabrikalarda bulunan kazanlarda kaynatılması, verimin ve kalitenin en üst seviyeye çıkmasına neden olur" ifadelerini kullandı.