Onlar da Isparta’nın süper kahramanları

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadelede doktor, hemşire gibi sağlık çalışanlarının yanı sıra, hastanenin güvenlik, temizlik personeli de canla başla görev yapıyor. Isparta'da da pandemi hastanesi olarak hizmet veren Isparta Şehir Hastanesi'ndeki gizli kahramanlar da titiz bir çalışma yürütüyor. Hastanenin bir bloğu pandemi hastanesi olarak hizmet verirken, yurt dışından getirilen ve koronavirüs testi pozitif çıkan hastalar ile yine virüs şüphesi ile hastaneye başvuran hastalar tedavi ediliyor.

TAKDİR TOPLUYORLAR

Sağlık çalışanları kadar hastaların her türlü ihtiyacı için güvenlik ile temizlik personeli de uzun mesai harcıyor. Koronavirüsle mücadelede özveri ile çalışan güvenlik ve temizlik personeli büyük takdir topluyor. Isparta Şehir Hastanesi'ne koronavirüs şüphesi ile gelen hastaların, test aşamasından tedavi süreci sonuna kadar bütün ihtiyaçları bu ekipler tarafından karşılanıyor. Görünmez kahramanlarlar, tedavi sürecinde hastaların da takdirini topluyor.