yerli ve yabancı misafirlerin yeni tip koronavirüs sürecinde sağlıklı ve güvenli tatil yapabilmeleri amacıyla havalimanından konaklayacakları otellere kadar her alanda alınan tedbirler, turistlerin takdirini topluyor. Her yıl milyonlarca turist ağırlayan Antalya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni normalleşme adımlarıyla, turizm sektöründe de hareketlilik başladı.Turistlerin keyifli tatil geçirmeleri amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı, İçişleri ile Dışişleri bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle başlatılan Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı ile turistlere, Türkiye'de güvende oldukları hissettiriliyor.Tatil için gelen Rus Mariia Kostareva ve ailesi, rezervasyon yaptırdıkları otelin girişinde ateşleri ölçüldü ve girişe yerleştirilen dezenfektanı kullanıp burada kendilerine verilen maskeleri taktı. Kostareva ve beraberindekiler, salgına ilişkin alınan tedbirler hakkında bilgilendirildi. Kostareva, "Hava, deniz çok güzel. Alınan önlemleri gördük. Sağlıklı, temiz ve güzel. Arkadaşlarımızı Antalya'ya bekliyoruz" dedi.