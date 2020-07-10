Engellilerin sahil çilesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında engelli bireylerin denizle buluşması için açılan 'Engelsiz Plaj' engellilere kapatıldı. İçinde nde özel yürüyüş platformları, duş ve soyunma kabinleri bulunan plajın iskelesine kırmızı şerit çekildi. Plaja gelen engelliler gözlerine inanamadı.Koronavirüs tedbirleri sonrası 1 Haziran tarihi itibarıyla plajlar açılırken CHP'li Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da engellileri unuttu. Vatandaşlar denizin keyfini çıkarırken, kendi kullanımları için yapılan plajın normal vatandaşlar tarafından kullanılan engelliler yapılan uygulama ile denizden mahrum kaldı. Daha düne kadar engelli olmayanlar tarafından adeta işgal edilen plaj, ortaya çıkan görüntüler üzerine şeritlerle çevrilip girişe yasaklandı. Engelliler için hazırlanan plaja engelli vatandaşların girişi böylece engellenmiş oldu.Konyaaltı sahil bandında engellilerin girdiği tek plaj yer olan 'Engelsiz Plaj'a gelen engelli vatandaşlar şeritleri görüp güvenlik görevlisinin müdahalesini ile karşılaşınca gözlerine inanamadı. Engelli vatandaşlara açıklama yapan plajdaki güvenlik görevlisinin denize iniş aparatlarının bakımda olduğu ve bu nedenle buradan denize girilmeyeceğini bildirmesi dikkat çekti.Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural, engelliler plajının bakım ve eksikliklerinin giderilmesi için bizzat kendisinin gidip yetkililer ile görüştüğünü söyledi. Uyarısına rağmen plajın açılmadığını bu konuyla ilgili üyelerinden her gün yüzlerce şikayet aldığını belirten Karavural, "Burası engelliler için yapılmış ve Türkiye'de tek en donanımlı plajdı. Ancak Temmuz ayı ortası gelmesine rağmen açılmadı. Eksiklikler giderilip engellilerin girişi sağlanamadı. Bu bizim için üzüntü verici. Çünkü başka gidecek yerimiz yok" ifadelerini kullandı.AK Partili Menderes Türel döneminde açılan Engelsiz Plaj, hidrolik asansörü ile engelliler için deniz keyfini kolaylaştırıyordu.