Hatalı basım paraya ilgi var

Antalya'nın Manavgat ilçesinde her yıl birçok boğulma olayının yaşandığı bir çok kişinin de hayatını kaybettiği vakasının yaşandığı Manavgat Irmağı'nda tel örgüler, tabelalar gibi alınan tüm önlemlere rağmen yüzenlerin önüne geçilemiyor. Ölüm tehlikesi bile ırmağa girip serinlemeye engel olamıyor.Manavgat Irmağı'nda boğulmaların önüne geçilebilmesi için ırmak kenarlarına tabelalar ve tel örgüler konuldu. Son olarak 15 Mayıs'ta 17 yaşındaki Mustafa Boz'un boğularak yaşamını yitirmesine rağmen ırmakta yüzenlerin önüne geçilemedi. Özellikle Şelale Mahallesi sınırlarındaki Şavlak bölgesinde yasak tabelasına ve tel örgülerle kapatılmasına rağmen yüzmek isteyenler engel tanımadı.Denetimlerini sürdüren polis ekipleri ise ihbar üzerine bölgeye giderek gençleri uyarmaktan öte gidemiyor. Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ırmakta yüzen gençleri ırmaktan uzaklaştırarak kimlik kontrolü yaptıktan sonra ırmağa girmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Irmakta her yıl çok sayıda insanın boğulduğuna dikkat çeken polis, ırmakta su seviyesinin ne zaman yükselip ne zaman düşeceğinin belli olmadığını, kimsenin ailesine ve sevenlerine acı yaşatmaya hakkı olmadığını vurgulayarak gençleri evine gönderdi.