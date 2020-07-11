Mutlu gün kabus oldu

Antalya'da, özel bir hastanede doğum yaptıktan sonra fenalaşması sonucu başka hastaneye sevk edilen Döndü Güler (26), 1 gün sonra hayatını kaybetti. Polis memuru Erol Güler (28), eşinin ölümünde hastanelerin ihmali olduğunu öne sürerek, şikayette bulundu.



DOĞUM İÇİN GELDİLER



Ankara'da polis memuru olarak görev yapan Erol Güler ile Döndü Güler, geçen sene Haziran ayında dünya evine girdi. Güler çifti, bir

süre sonra bebekleri olacakları haberini aldı. Aksu ilçesinde ailesinin yanına gelen Döndü Güler, 7 Temmuz günü doğum için doktorunun çalıştığı Manavgat ilçesinde özel bir hastaneye yattı. Sezaryen ile doğum yapan genç kadın 'Hatice Umay' ismini verdikleri kız çocuğunu dünyaya getirdi. Doğumun ardından odaya çıkarılan ve hiçbir hastalığı olmayan Güler, rahatsızlandı.

BİZİ UMURSAMADILAR



Eşinin gülerek gittiğini ancak doğum sonrası rahatsızlandığını ve nefes alamadığını doktorlara bildirdiğini belirten Erol Güler, doktorların narkozun etkisinde ve durumunun iyi olduğunu söylediklerini belirtti. Buna rağmen eşine geç müdahale edildiğini belirten Güler, "Ben 10-15 defa gittim, 'nefes alamıyor gelin bakın'

dedim. Sonra eşimi kıyafetlerini giydirecekleri sırada yan döndürdüklerinde ağzından sıvılar akmaya başladı. O zaman müdahale etmeye başladılar" dedi.

İDDİALAR VAHİM



Eşinin ağzından gelen sıvıyı temizlemek için getirdikleri makineyi takmak için priz bulamadıklarını iddia eden Güler, "Fiş bulamadıkları ve hortumu kesmek için makas aradıkları için müdahalede geciktiler. Rahatsızlığı ilerleyince eşim Antalya'da özel bir hastaneye sevk ettiler. Antalya'daki doktor bize 'Oksijensiz kalmış. Bu hastanın buraya gelmemesi gerekiyordu' deyince beynimizden vurulduk. 1 gün hastanede yattı ve hayatını kaybettiği söylendi. Ölüm raporuna ise epilepsi



ANNESİNİN KOKUSU VAR



Kızı Hatice Umay'ı koklayarak kendini teselli eden gözü yaşlı genç baba şunları söyledi: "Yaşadığım acı kelimelerle tarif edilmez. Kızama bakıca eşimin kokusunu hissediyorum. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Benim çocuğum anasız büyüyecek, başka çocuklar anasız büyümesin. Suçlular cezasını çeksin." İddialara konu olan Manavgat'taki özel hastane yetkilileri ise doğumun başarılı geçtiğini, genç kadının ölümünde

bir ihmal olmadığını savundu.

SON PAYLAŞIM YÜREK BURKTU



DÖNDÜ Güler'in doğuma 10 gün lerinin olmadığını savundu. kala sosyal medyasından yaptığı paylaşım yürekleri burktu. İsmini doğmadan 'Umay' olarak koyduğu kızı için hazırladığı odasını çeken anne, "Hatice Umay'ımın odası az kaldı kızım son 10 gün heyecanla beklediğimsin canımsın" notunu düştü. Annenin karnındaki bebeğinin ultrason görüntüleri de yine paylaşımları arasında.

GÖZYAŞI DÖKÜYORLAR



KIZININ cenazesini morgdan almaya gelen anne Iraz Saygın da gözyaşı dökerek, ağıt yaktı. Saykun, "Çocuğumu odaya çıkardıklarında, 'çocuğum kriz geçiriyor, gözü tavana baktı' dediğimde müdahale etmediler" diyerek feryat etti. Ali Saygın ise kızının ihmal kurbanı olduğu sürerek, "Önce kızımın ölüm sebebi epilepsi diye yazıldı. Biz itiraz edince adli vaka yazdılar. Kızım bana 'Baba seni dede yapacağım' diyerek doğuma güle oynaya gitti. Biz cenazesini teslim aldık. İnanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.