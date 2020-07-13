Sosyal mesafeli SABAH SPORU

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı bir hayat sürmek isteyen vatandaşları, profesyonel eğitmenler eşliğinde spora davet ediyor.Katılımcılar müzik eşliğinde egzersiz hareketleri ile başladıkları sabah sporlarına yürüyüş, koşu, bisiklet gibi aktiviteler ile devam ediyor.Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca düzenlenen 'Sabah Sporu Etkinliği' pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üç gün 07.00- 08.00 saatleri arasında Karaalioğlu Parkı ikinci mirador önünde ve Konyaaltı Sahili Beach Park tenis kortu yanında gerçekleştiriliyor. Sabah sporuna katılanlar mat ve lastik gibi kişisel malzemelerini yanında getiriyor.