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Sosyal mesafeli SABAH SPORU

Giriş Tarihi: 13.7.2020 ABONE OL
Sosyal mesafeli SABAH SPORU
Antalya Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı bir hayat sürmek isteyen vatandaşları, profesyonel eğitmenler eşliğinde spora davet ediyor. Normalleşme süreciyle birlikte Karaalioğlu Parkı ve Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirilen sabah sporu etkinliği ile vatandaşlar güne sporla başlıyor. Katılımcılar müzik eşliğinde egzersiz hareketleri ile başladıkları sabah sporlarına yürüyüş, koşu, bisiklet gibi aktiviteler ile devam ediyor.

HAFTA İÇİ ÜÇ GÜN
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca düzenlenen 'Sabah Sporu Etkinliği' pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üç gün 07.00- 08.00 saatleri arasında Karaalioğlu Parkı ikinci mirador önünde ve Konyaaltı Sahili Beach Park tenis kortu yanında gerçekleştiriliyor. Sabah sporuna katılanlar mat ve lastik gibi kişisel malzemelerini yanında getiriyor.
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Sosyal mesafeli SABAH SPORU
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