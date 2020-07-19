Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Doğalgaz hattı ihalesi 13 Ağustos’ta yapılacak

Doğalgaz hattı ihalesi ’ta yapılacak

Giriş Tarihi: 19.7.2020 ABONE OL
Doğalgaz hattı ihalesi 13 Ağustos’ta yapılacak
AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, Korkuteli'ne gelecek olan Doğalgaz hattı yapım ihalesinin 13 Ağustos'ta yapılacağını belirterek ihalenin resmi gazetede yayınlandığını söyledi. Sancaktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Korkuteli Doğalgaz Hattı Yapım İhalesinin 13 Ağustos 2020 tarihinde yapılacağı 17 Temmuz 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanıp ilan edilmiştir. 13 Ağustos'ta ihaleyi alan firmaya yer teslimi yapıldıktan sonra hızla inşaat başlayıp, 15 ay içinde tamamlanacaktır " dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğalgaz hattı ihalesi 13 Ağustos’ta yapılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA