Serbest bölge iş kapısı oldu

TÜRKIYE'NİN ilk serbest bölgelerinden biri olan Antalya Serbest Bölgesi (ASBAŞ), 1987 yılından bu yana Antalya'da üretip dünyaya hizmet ediyor. Özellikle yat üretimi, elektronik ve medikal sektörleriyle öne çıkan Antalya Serbest Bölgesi, pandemi döneminde de hizmetlerini hız kesmeden sürdürdü. dünya genelinde duran ekonomiye rağmen 2020 yılının Mart, Nisan ve Mayıs döneminde 205 milyon 512 bin 358 dolarlık ticaret hacmi yakalayan ASBAŞ, çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Ticari hacmini her geçen yıl yukarıya taşıyan ASBAŞ, 2018 yılında 670 milyon dolara yakın olan ticaret hacmini 2019 yılında 100 milyon dolardan fazla arttırarak yaklaşık 780 milyon dolar düzeyine taşıdı. ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, "İçinde bulunduğumuz yıl da pandemiye rağmen hedeflerimizi büyüttük. 2020 yılı için hedefimiz 900 milyon dolar olarak belirlerken, 2021 yılında bu rakamın 1 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz" dedi.Yerli ve yabancı yatırımcıların da cazibe merkezi olan ASBAŞ'ta bugün 83 yatırımcı faaliyetlerini sürdürüyor. 56 yerli, 27 yabancı firmanın yatırımcı olduğu bölgede en yoğun olarak yat firmaları yatırım yaptığını kaydeden Gürses, "Bölgedeki 45 firmanın yatırım yaptığı yatçılık sektörünü, 12 firmanın yatırım yaptığı elektronik sektörü takip ediyor. Yat ve elektronik sektörünün dışında hizmet, makine, metal, inşaat, medikal, tekstil, tarım, maden ve kimya olmak üzere 9 ayrı sektörde yatırımcılara ev sahipliği yapan ASBAŞ, 5 bin 157 kişiye de istihdam sağlıyor" diye konuştu.