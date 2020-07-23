Felaketin sınırında

Antalya'da yüksek hava sıcaklığı ve düşük nem ile birlikte yangın riski artarken, Aksu ilçesinde adeta felaketten dönüldü. Yurtpınar Mahallesi Belen mevkisindeki yakınlarında çalılık alanda başlayan yangın, ormana sıçradı.Yerleşim yerlerine yakın bir bölgede çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile hızla büyüdü. Kurşunlu Şelalesi bölgesine doğru ilerleyen alevleri kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 7 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 3 helikopter, 1 uçak ile 10 teknik eleman, 40 yangın işçisi ve 4 itfaiye aracı müdahale etti. Saat 11.00 sularında başlayan yangın, saat 12.30'da uzun süren uğraşlar sonucu kontrol altına alınabildi.YANGINDA 1.5 hektarlık alan zarar gördü. Mahalle halkından Süleyman Kurtan, "Nasıl çıktığını bilmiyoruz. Bir anda her yeri alevler sardı, yanmaya başladı. Dumanı görünce hemen ihbarda bulunduk. Hızla müdahale edilmesi ile yangın büyümedi. Tek sevincimiz can ve mal kaybı olmaması. Bir köylünün ağılında küçük bir zarar oldu. Onun haricinde bir şey olmadı. Burada sürekli yangın çıkıyor, nedenini bilmiyoruz. Önlem alınmasını bekliyoruz" dedi.