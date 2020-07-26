Falezde can pazarı

ANTALYA'DA, Karaalioğlu Parkı üzerinde yer alan falezlerde su sattığı ve isminin Emre olduğu öğrenilen kişi falezlerden düştü. İtfaiye ekipleri yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen kişiyi halata bağlayarak yukarı çıkardı.

DENGESİNİ KAYBETTİ

Olay, önceki gece saat 22.30 sıralarında Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlerde meydana geldi. İsminin Emre olduğu ve parkta su sattığı öğrenilen kişi, falezlerde denizi seyrettiği esnada bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 20 metreden düştü. Ağaçlara takılan ve kayalıklar üzerinde kalan genci görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İPLE İNDİLER

Olay yerine gelen ve ğencin düştüğü yeri tespit eden itfaiye ekipleri kendi güvenliklerini sağlayarak falezlerden indi. İplerle inen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda adının Emre isimli genci halat yardımıyla yukarıya çıkardı. 20 metreden düşen gencin ciddi bir yarası bulunmazken, parktaki meraklı gözlerle çalışmaları izledi. Sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşlar, cep telefonları ile görüntü almaya çalıştı.