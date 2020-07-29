5 metreden ölüme atladı

ANTALYA'NIN Serik ilçesinde, 5 metre yükseklikteki kayadan suya atlayarak yaralanan İbrahim Yıldırım (24), hastanedeki 23 günlük yaşam savaşını kaybetti. Serik'te oturan İbrahim Yıldırım, arkadaşları ve kuzenleriyle birlikte 5 Temmuz'da Beşkonak Mahallesi'ndeki Köprülü Kanyon'da eğlenmeye gitti. Burada yaklaşık 5 metre yükseklikteki kayadan bölgenin ünlü rafting merkezi olan suya atlayan Yıldırım, sudan çıkamayınca kuzenleri yardımına gitti.

OMURİLİĞİ ZEDELENDİ

Suda hareketsiz halde duran Yıldırım'ı çıkaran kuzenleri ve arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği İbrahim Yıldırım, Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Omuriliği zarar gören ve felç kalan İbrahim Yıldırım, yaklaşık iki hafta boyunca Antalya süren tedavisinin ardından Serik'e sevk edildi. Serik'teki özel hastanede tedavisi süren Yıldırım, bugün sabah saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. Yıldırım'ın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASAT'ta çalıştığı öğrenildi. Cenaze Üründü Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.