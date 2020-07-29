İhracatçılar seçimi bekliyor

BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği'nde (BAİB) yönetim belirsizliği sürüyor. Yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin 15 Mayıs'ta istifa etmelerinin ardından yönetimi düşen BAİB'te süreç Genel Sekreter Güliz Akel Çetinkaya'nın vekaletinde yürüyor. Henüz seçim tarihi netleşmezken, iki adayın ismi ön plana çıkıyor.

İKİ GRUP YARIŞACAK

Adaylardan ilki BAİB'de Başkan Yardımcılığı yapan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte istifa eden isimlerin arasında yer alan Hakkı Ergin Civan oldu. Diğer aday ise son seçimlerde Bahar'la yarışan eski Başkan Mustafa Satıcı'nın listesinde yer alan ve Satıcı seçilmesi halinde Başkan Yardımcısı olması beklenen Ümit Mirza Çavuşoğlu oldu. Seçim tarihi için Ticaret Bakanlığı'nın kararı bekleniyor. Son Başkan Hakkı Bahar ise seçim takviminin belirmesi üzerine konuyu değerlendireceğini açıkladı.

SEBZE MEYVE AĞIRLIĞI

Seçim heyecanı şimdiden ihracatçıları sararken, Ümit Mirza Çavuşoğlu'nun özellikle sebze ve meyve ihracatçıları ile güçlü bir liste oluşturduğu öğrenildi. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi ve Toptancı Hal Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği'nin eski Başkanı olan Cüneyt Doğan da Ümit Mirza Çavuşoğlu'nun adaylığını sosyal medyadan duyururken, fotoğrafta yaş meyve sebze sektörünün önde gelen isimlerinin yer alması dikkat çekti. Diğer taraftan aday olması beklenen Ergin Civan'ın listesinin ise daha çok Hakkı Bahar yönetiminden istifa eden isimlerden oluşacağı öğrenildi.