Bebekten iyi haber var

Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in bebeği 'Ömer Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Özkan, bebeğin anne sütüyle beslenmeye devam ettiğini, hızlı şekilde kilo aldığını söyledi. Özlenen Özkan, "Bebeğin sağlık durumu iyi. Ağırlığı 1.5 kilograma ulaştı. Oksijen desteğine eskisi kadar bağımlılığı kalmadı. İki hafta sonra bebeği yoğun bakım ünitesinden çıkaracağız" diye konuştu.Özkan, annenin de bebeğini kucağına alarak evine gideceği günü heyecanla beklediğini belirtti. Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert'e 23 yaşındayken, Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de, 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti. Sert, 4 Haziran 2020'de hamileliğin 28'inci haftasında 760 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirmişti.