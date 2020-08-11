Carettalara kıydılar

Antalya'da yaz dönemi başında sahilde caretta caretta yuvalarını koruma altına alarak çevrecilik mesajı veren CHP'li Finike Belediyesi büyük bir kıyıma imza attı. Finike ilçesinde sahil bandında bir hafta içerisinde, hem bir otele, hem de belediyeye ait iş makineleri sahilde küreme çalışması yaparken, nesli tehlike altında olan caretta caretta yuvalarına zarar verdi.Sahilde, belediyeye ve otele ait iş makinelerinin çalıştığını gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Sahile gelen polis ekipleri çalışmaları durdururken, kepçeleri çıkardı. Hem otele hem belediyeye ait kepçelerin çalışmasından dolayı çok sayıda caretta caretta zarar gördü. Kepçelerin sahilde küreme işlemi yapmasını cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar duruma tepki gösterdi.Yavruları kurtarmaya çalışan bir hayvansever, cep telefonuyla çektiği görüntülerle olayı sosyal medyaya taşıdı. Görüntüleri çeken Hüseyin Bolat, "Finike Belediyesi ve çalışanları sözde sahili temizliyorlar. Yapılan çevre felaketi. Çok yazık. Kepçeden dolayı sıkışan yavrular var. İyi ki müdahale ettik. Yavruların bir kısmını kurtarabildik. 43 yavruyu kurtararak denize ulaştırdık. Maalesef 9 yavru ise öldü. Bu görebildiğimiz kadarı" diye konuştu. Tespit edilemeyen bölümde ise ölen yavru sayısının çok daha fazla olduğu vurgulandı.CHP'LI Başkan Mustafa Geyikçi, haziran ayında caretta carettalar üzerinden çevre mesajı vermişti. Kaplumbağaların yumurta bıraktığı alanların zabıta ekipleri tarafından koruma altına alındığını anlatan Geyikçi, sahilin caretta caretta deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olduğunu söylemiş ve duyarlılık çağrısı yapmıştı.