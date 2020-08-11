Kıskançlık uyarısı

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde Sinan Yüksel'in (18), 8 yaşındaki kardeşi Seyit Taha Yüksel'i 20 bıçak darbesiyle öldürmesi, kardeşler arası kıskançlığın taşıdığı riski ortaya koydu. Polise teslim olan Sinan Yüksel ifadesinde "Babam bana ve diğer kardeşime ilgi göstermezken kardeşim Taha'nın üzerine titriyordu. Bu yüzden sırf babam acı çeksin diye sevmeme rağmen kardeşimi öldürdüm" demişti. Konuyla ilgili uzmanlar uyardı.Psikiyatrist uzman doktor Savaş Öztürk, anne ve babanın çocuklarına sevgisini eşit verdiğini ifade etmesi gerektiğini söyledi. Kardeşler hakkında şaka yapmaması gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Birini ön plana çıkarmamalı. Bu çok önemli. 'Yine kıskanıyor,' huzursuzluk başladı' dememeli, eşit davranmalı" ifadelerini kullandı. Çocuklarda yaşanabilecek problemlerin bazı belirtilerle kendisini gösterebileceğini söyleyen Savaş Öztürk, ebeveynleri uyardı. Öztürk şöyle konuştu: "Çocuklarda okul başarısı düşük olabilir. Sosyal ilişkilerinde azalma olabilir, daha az konuşuyor olabilir, odasına çekilebilir. Arkadaşlık ilişkileri bozulabilir, ani sinirlenme ve tepki vermeler olabilir. Önceden zevk alarak yaptığı şeyleri yapmayabilir. İştahı azalabilir. Yani 'bizim çocuğumuza ne oldu, ne oluyor' denildiği zaman bir uzmana mutlaka başvurulması lazım."