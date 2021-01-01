2020’ye çirkin veda

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor'un monuk ettiği Kırşehir Belediyespor maçı sonrası spor alanlarında istenmeyen görüntüler yaşandı. Maçtan sonra iki takım futbolcuları ve idarecileri bir birlerine girdi. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından soyunma odasına giden Kırşehir Belediyesporlu kaleci Ahmet Sabri Fener, geri dönerek Serik Belediyespor takım kaptanı Sinan Kalaycı ve Abdulsamet Burak'ın üzerine yürüdü. Bunu gören Kırşehir Belediyesporlu diğer futbolcu ve teknik heyet de olaya dahil oldu.Serik Belediyesporlu oyuncuların da karışmasıyla bir anda büyüyen gerginlik nedeniyle futbolcular birbirine girdi. Bu sırada şeref tribününde oturan Kırşehir Belediyespor Kulübü'nün bazı yöneticileri de hakem ve Serik Belediyespor yönetimine tepki göstererek, küfür etti. Araya giren polis önce Serik Belediyesporlu takım, teknik heyet ve yöneticileri stattan çıkarıp, uzaklaştırdı.Kırşehir Belediyesporlu futbolcular tarafından soyunma odasındaki tuvalet kapıları, lavabolar, ayna ve muslukların kırılarak zarar vermesi büyük tepki çekti. Savaş alanına dönen soyunması odasının görüntüleri "Sizin spor anlayışınız bu mu" dedirtti. Kırşehir Belediyespor takım ve yöneticilerini güvenlik kordonu altında ilçe çıkışına kadar götürüldü.SOYUNMA odasının da rakip oyuncular tarafından basıldığını idda eden Kırşehir Belediuyespor yönetimi ise açıklama yaparak, "Soyunma odası basılmış odaya zarar verip oyuncularımızı da darp etmişlerdir. Olayda suçlu olan taraf Serik Belediyespor oyuncuları olmasına rağmen takımlarının resmi sitelerinde sanki suçlu bizim oyuncularınmış gibi algı yapmaya çalışılmaktadır. Olay ile ilgili görüntüler yetkili makamlara iletilmiştir. Spora, centilmenliğe ve ev sahipliğine asla yakışmayan bu olayı şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.