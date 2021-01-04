Eğirdir Gölü’nün çığlığı duyuldu

AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Eğirdir Gölü'nde yaşanan kirliliği ve su kaybını incelemek üzere ilçeye geldi. Gölde incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yapan Özel, göl için bir şeyler yapılması gerektiğinin herkes tarafından dile getirildiğini belirterek, "Gölün çığlığına herkes şahit oluyor. Bu duruma duyarsız kalmamız tabi ki mümkün değil. Ama bunu siyasete malzeme olarak kullanmak da çok yanlış. Gölü, yaşayan hepimiz kirletmişiz. Hepimiz bu hale getirmişiz. Hepimiz sorumluyuz. Bunun çözümü ortak akılla olur" dedi.Eğirdir Gölü'nde yaşanan sorunun çözümü noktasında yapılması gerekenler için lokomotif görevine hazır olduklarını ifade eden Özel, "Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Eğirdir Gölü hep gözbebeğimiz diyoruz. Bu lafta kalmamalı. Eğirdir Gölü gözbebeğimiz ise buranın kurtulması, yaşatılması, korunması ve gelecek nesillere bırakılması için biz bakanlıklar nezdinde gerekirse Cumhurbaşkanımızın nezdinde, gölümüz için alınabilecek önlemleri, çözümleri bulma noktasında her türlü çalışmaların içerisinde bizzat oluruz" diye konuştu.Yaklaşık bir ay önce Devle Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü tarafından gölün dip çamurunun temizlenmesi noktasında bir çalışma başlatıldığına değinen milletvekili Özel, Senirkent, Büyükkabaca bölgesinde gerçekleştirilen temizliğin, Gelendost ilçesi ile devam edeceğini, yapılan işlemin çay ve derelerden gelen pisliklerin temizlenmesine bir nebze fayda sağlayacağını kaydetti. Göle su sağlayan Aksu çayının su miktarının artırılması gerektiğini vurgulayan Recep Özel, bunun için kapalı sulama sistemine geçilmesi gerektiğini kaydetti.