Avlan Gölü yine kurudu

ANTALYA'NIN Elmalı ilçesinde yer alan Avlan Gölü de kuraklığa teslim oldu. 850 hektar alana sahip göl, 2018 yılında bir futbol sahası kadar kalmıştı. Her geçen yıl bir öncekine göre biraz daha kurak geçince göldeki su seviyesi gözle görülür seviyede azaldı. Son bir ayda şiddetli yağışlar nedeniyle gölün su seviyesinde bir miktar artış gözlense de yağışsız geçecek birkaç haftanın ardından bu su seviyesinin de azalması bekleniyor.Çeşitli kuşların göç yolu üzerinde bulunan göl, bugünlerde sadece bölgede yaşayan birkaç kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Suyun azalması nedeniyle kuşlar göç zamanlarında artık buraya gelmezken, kuruyan alanların büyük bir merayı andırdığı göl tabanında koyunlar ve keçiler sürü halinde otluyor. Kuşların yerini koyunların aldığı göle düşen yağış miktarı ise son yıllarda 3'te 2 oranında azaldı. Gölde yüzmenin tehlikeli ve yasak olduğunu belirten tabela, su çekilince meraya dönen kurak göl tabanının ortasında kaldı. Gölün kıyısında bulunan Göltarla ve Karamık mahalleleri, bu kuraklıktan en çok etkilenen yerler oldu. Göltarla Muhtarı Durmuş Sarıkaya, uyarı tabelasının bulunduğu yerde 3 yıl önce su olduğunu, ancak kuraklık nedeniyle bugün o noktada su kalmadığını söyledi. Sarıkaya, daha yüksekte yer alan Karagöl Gölü'nden Avlan'a bağlantı yapılması önerisinde bulundu.