CIA direktörü ‘kısıtlı’ Kaşıkçı brifingi verdi

BUGÜN NELER OLDU

ABD'deönceki akşam Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporun detayları hakkında kısıtlı katılımla senatörlere brifing verdi. CIA Başkanı Haspel'ın brifinfine sadece Senato'nun Silahlı Hizmetler, Dış İlişkiler ve İstihbarat Komisyonu'ndaki Demokrat ve Cumhuriyetçi kıdemli üyelerle, senato liderlerinin katılmasına izin verildi. CIA'in Kaşıkçı cinayetinin Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'dan habersiz işlenemeyeceği sonucuna vardığı belirtilmiş ancak Trump yönetimi cinayetle Veliaht Prens'i doğrudan bağlantılandıran somut bir delil olmadığını ileri sürmüştü.Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, CIA brifingine kısıtlı sayıda senatörün katılabilmesine tepki göstererek "Kaşıkçı konusunda brifing alan sadece 8 kişi var. Bu demokrasi değil. Demokratik bir denetleme de değil. Bu bilgiler herkese iletilmelidir. İstihbaratın Kongre'den bilgi saklaması tam da derin devletin tanımıdır. Eğer bugün brifingde olsaydım CIA direktörüne şunları sorardım: Veliaht Prens'in kardeşi Kaşıkçı'ya İstanbul'daki başkonsolosluğa gitmesini söyledi mi? Katillerden Veliaht Prens'in ofisine gönderilen mesajlar var mıydı? Telefon görüşmesi var mıydı? bunları sorardım. Derin devlet kimseye bilgi vermek istemiyor" dedi.CIA direktörü Gina Haspel'ın brifingine katılan senatörlerden Cumhuriyetçi Lindsay Graham "Oturumda duyduklarım Kaşıkçı cinayetinden Veliaht Prens'in sorumlu olduğu yönündeki kanaatimi pekiştirdi. Veliaht Prens bitmiş durumdadır. Kaşıkçı cinayetinde suç ortağı olduğunu düşünüyorum. Onun, ABD'ye güvenilir bir ortak olacağını sanmıyorum. Suudi yönetimi bu adamın elinde olacaksa bu ülkeyle iş yapmak çok zor. Çünkü o çılgın ve tehlikeli biri. İkili ilişkileri tehlikeye atıyor. Ortaya çıkan deliller açık. Bunu görmemek imkansız. ABD yönetimi açık bir kanıt olmadığını söylüyor. Ben de diyorum ki testere var testere. Ne pahasına olursa olsun bu görmezden gelinmemeli" dedi.CIA brifingine katılan Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker, "Veliaht Prens jüri önüne çıksa 30 dakikada suçlu bulunurdu. Prens kontrolden çıktı" dedi. Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio da Prens Selman'ın cinayetten haberdar olduğunu öne sürerek, "Veliaht Prens pervasızlığıyla bir gün bizi savaşa çekebilir" ifadesini kullandı.