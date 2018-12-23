Trump'tan o isim hakkında şaşırtan açıklama! "Obama utanç verici bir şekilde kovduğunda..."

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Jim Mattis ve ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün istifaları ile ilgili sert açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde istifa ettiklerini duyuran Savunma Bakanı Jim Mattis ve ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Trump yaptığı paylaşımda, "Başkan Obama, Jim Mattis'i utanç verici bir şekilde kovduğunda ona ikinci bir şansı verdim. Çokları yapmamamı söylemişti ama ben yapmam gerektiğine inanmıştım. İlginç bir ilişki ama hiç sahip olmadığı kaynakları da ona ben verdim. Müttefikler çok önemlidir, ancak ABD'den faydalandıklarında değil" ifadelerini kullandı.





"OBAMA TARAFINDAN ATANAN BRETT MCGURK'Ü TANIMIYORUM"

Trump, istifa eden ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk için ise, "Başkan Obama tarafından 2015'te atanan Brett McGurk'ü tanımıyorum. Şubatta görevinden ayrılacaktı ama şimdi istifa etti. Şovmen mi? Yalan medya, hiçbir anlam taşımayan bu olayı çok büyütüyor" dedi.





"BAŞKA BİR BAŞKAN OLSA KAHRAMAN OLURDU"

Trump, gelen yoğun eleştirileri de "Eğer Başkan Donald Trump yerine başka bir başkan Suriye'de DEAŞ'ı yendikten sonra askerlerimizi sağlıklı ve mutlu bir şekilde eve getireceğini söyleseydi, Amerika'nın kahramanı olurdu. Ama yalan medya bana gelince sert, yerden yere vuruyor. Çılgınlık" şeklinde yorumladı.