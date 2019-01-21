Washington’da ırkçılık dehşeti

ABD'nin başkenti Washington'da ilk kez düzenlenen ve yapılan haksızlıklara dikkat çekmek için gerçekleştirilen Mahalli Halklar Yürüyüşü'ne, bir grup gencin ırkçı tavırları damga vurdu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sloganı "Amerika'yı yeniden mükemmel yap" yazılı şapkalar takan onlarca gencin, yerel davulunu çalan Amerikan yerlisi Nathan Philips'in etrafını sardığı görüldü.

'DİZGİNLENEMEYEN NEFRET'

Görüntüleri kaydeden Kaya Taitano, yaşlı adamla dalga geçmek için etrafında zıplayan ve dans eden gençlerin, "Duvarı inşa et" ve "Trump 2020" sloganları attığını söyledi. CNN'e konuşan Philips ise, "Korktum, genç arkadaşlarım için endişelendim. Kimseye zarar verme niyetinde değildim" ifadelerini kullandı. Nefret kelimesini söylemekten dahi hoşlanmadığını belirten yaşlı adam, "Bu dizginlenemeyen bir nefretti. Fırtına gibiydi" dedi.

60 YILDIR DEĞİŞMEYEN ZİHNİYET

Gençlerin ırkçı tavrına sosyal medyada tepki yağdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, olayın fotoğraflarını ülkede 60 yıl önce siyahilere yapılan ırkçılığın fotoğraflarıyla yan yana koyarak, son dönemin popüler paylaşım etiketine uyarladı. Kullanıcılar "60 yılda zihniyette değişen bir şey yok" vurgusu yaptı.