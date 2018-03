Forman için savaş

BUGÜN NELER OLDU

Osmanlıspor deplasmanda ilk kez kazandı. Karabük'ten 4 golle galip ayrılırken, Gençlerbirliği evinde 1 puana razı oldu. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Osmanlıspor deplasmanda Kardemir Karabükspor'u yenerek puanını 27'ye yükseltti. Osmanlıspor'la puanları eşit olan Gençlerbirliği ise evinde Akhisarspor ile 1-1 berabere ayrıldı. Averajla Gençlerbirliği'nin üstünde olan Osmanlıspor'un gelecek hafta evinde rakibi Konyaspor.. Kırmızı-siyahlılar haftaya deplasmanda Yeni Malatya'da...Bir yandan Osmanlıspor, bir yandan merhum başkanı İlhan Cavcav'la sezona adını veren Gençlerbirliği… Kaldı 8 hafta, 8 maç.. Her biri çok önemli… Çember daralıyor. Kritik 8 hafta… Osmanlıspor'un 26 haftada sadece 7 galibiyeti, 9 beraberliği var. Gençlerbirliği'nin ise 6 galibiyet, 9 beraberlik… Tablo iki takımda neredeyse aynı… Maçın ardından açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, son 4 haftada 8 puan aldıklarını ve ligde kalmak istediklerini söyledi. Her iki takım açısından çok önemli bir maça çıktıklarını ve bundan 4-0 gibi net bir skorla ayrıldıkları için mutlu olduklarını kaydeden Buz, "Çok önemli bir maça çıktık. Takımımı tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet aldık. Karabükspor'u ve Levent hocayı tebrik ediyorum. Gerçekten kolay bir durumda değil, futbolcuları motive etmek zorunda ve onun işi kolay değil. Geçen hafta Kayseri maçında da çok iyi oynadılar. Bugün de ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bizim de olmazsa olmazlardan bir tane maça çıktık. Geçen hafta içeride Bursa'yı yeniyorsunuz ve bunu pekleştirmek için burada 3 puana ihtiyacınız var. Doğru bir strateji ile bloklar arasını iyi tutarak, dengeyi çok iyi bir şekilde sağlayarak pozisyona gireceğimizi biliyorduk. Sonuçta net bir skorlar kazandık. Şimdi milli takım arasına giriyoruz. İçeride Konya maçına hazırlanacağız. Yolumuza devam istiyoruz. Bu takımla Lig'de kalmak istiyoruz" dedi.Son 4 hafta 8 puan aldıklarını da anımsatan Buz, "Eğer biz bunları almış olmasaydık farklı durumda olacaktık. Demek ki yarışa ortağız. Diğer takımlarda inanılmaz şekilde mücadele ediyor. Müsabaka müsabaka bakıyoruz. Takım halinde buna inandık mücadele diyoruz ve ligde kalacağımıza inanıyoruz. Her müsabakaya farklı bakmanız gerekiyor. Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş'la oynayacağız. Dışarıda Fenerbahçe ile oynayacağız. Her müsabakanın çok farklı geçeceğini düşünüyorum. O yüzden çok iyi hazırlanıp bu müsabakaları kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.SerdarGürler ve MehmetBatdal'ın ikişer golüyle rakibini4-0 mağlup eden başkent temsilcisi, ilkdeplasman galibiyetini elde etti. Yenilmezlikserisini 4 maça çıkaran Osmanlıspor, üst üsteikinci karşılaşmasını kazandı. Milli takıma davetedilen Osmanlıspor'un en skorer ismi SerdarGürler, gol sayısını 9'a yükseltti. Devre arasındaMedipol Başakşehir'den kiralanan ve bu sezonligde golü bulunmayan Batdal, Karabük'te rakipfileleri iki kez havalandırarak şanssızlığınıkırdı.