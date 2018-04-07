Şifreyi çözenler odadan çıkıyor

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Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin problem çözme yeteneklerini artırmak ve boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla oluşturulan 'K Açış Oyunu Merkezi', öğrencilerin hem akademik başarılarına hem de yeteneklerini keşfetmelerine katkıda bulunuyor. Lisede 2016 yılında kurulan ve birbirine açılan kilitli 5 odadan, 30 dakikalık sürede, matematik, fizik, kimya, coğrafya, İngilizce ve edebiyat gibi çeşitli dallardaki soruları çözerek elde edilen şifrelerle kurtulmayı esas alan 'K Açış Oyunu Merkezi', öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmesini sağlamayı sürdürüyor. Proje sorumlusu öğretmenlerden Zülfü Mutlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, eğitimde yenilikçilik ödülleri kapsamında Türkiye birinciliği ödülünü alan projenin 3 yıldır uygulandığını söyledi. Projede matematik, fizik, kimya, coğrafya, İngilizce ve edebiyat başta olmak üzere birçok dersin oyun yoluyla öğretildiğini dile getiren Zülfü Mutlu, "Bu proje ezberci sistemden şikayetçi olan öğrencilerimizden gelen şikayetler ve sıkıntılar üzerine başladı" ifadelerini kullandı.