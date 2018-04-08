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Başkentray bu hafta açılıyor

Giriş Tarihi: 8.4.2018
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara İl Başkanlığınca Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Bakan Sarıeroğlu, ilçe ve il kongreleri bittikten sonra AK Parti olarak 2019 seçimlerine hazır olarak yollarına devam edeceklerini söyledi. Sarıeroğlu, 12 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla "Sincan-Kayaş Başkent Ray"ın açılışını gerçekleştireceklerini, bunun 1 milyar 127 milyon liralık bir yatırım olduğunu, günde 520 bin kişinin bu hizmetten yararlanacağını vurguladı.
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Başkentray bu hafta açılıyor
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