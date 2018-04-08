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Esnafla bir araya geldiler

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Esnafla bir araya geldiler
MAMAK Kaymakamı Ziya Polat ve Belediye Başkanı Mesut Akgül, Büyük Kayaş Mahalle esnafını ziyaret ederek hayırlı ve bol kazançlar dileğinde bulundu. Yerel yönetim anlayışlarının temelinde ortak akıl olgusunun önemine de değinen Akgül, "Güçlü Mamak'ın yolu güçlü ekonomiden geçiyor. Bu hedefi gerçekleştirmek için esnafımızın yanında yer alıyor, her zaman destek oluyoruz" dedi. İlçedeki hareketliliğin ve ticaret hacminin artması için esnafa da büyük görev düştüğüne vurgu yapan Belediye Başkanı Akgül, hizmet ve ürün kalitesinin, müşteri memnuniyetinin ve sürekliliğin ön planda tutulduğu anlayışla istenilen noktalara gelinebileceğinin altını çizdi.
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Esnafla bir araya geldiler
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